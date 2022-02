Les chiffres des Diables Rouges : 3ème trophée pour Lukaku, Tielemans et Dendoncker buteurs, Saelemaekers en tête de la Serie A et clap 100 pour Verschaeren

Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF vous propose de revenir sur les prestations des Diables Rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.

Cette semaine, le hasard nous emmène vers une édition très 'anderlechtoise' des Chiffres des Diables... En remportant la Coupe du Monde des clubs, Romelu Lukaku a décroché le troisième trophée de sa carrière. Youri Tielemans et Leander Dendoncker ont buté en Angleterre. Alexis Saelemaekers et l'AC Milan s'installent provisoirement en tête de la Serie A. Clap 100 pour Yari Verschaeren sous le maillot anderlechtois et fin de saison pour Dennis Praet avec le Torino.