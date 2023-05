Les chiffres des Diables : Lukaku double passeur, un but et un trophée pour Hazard et un Doku en feu

Les Diables Rouges foulaient à nouveau les pelouses européennes, mais pas que, ce week-end. Et ils sont nombreux à avoir brillé. Thorgan Hazard a marqué et s’est offert un trophée, en compagnie de Johan Bakayoko, en remportant la Coupe des Pays-Bas. Romelu Lukaku a, lui, offert deux assists lors de la victoire de l’Inter face à la Lazio. Jérémy Doku a, de son côté, confirmé son retour en forme et inscrit un nouveau doublé.

Alexis Saelemaekers a joué le rôle du sauveur pour sauver un point pour l’AC Milan sur la pelouse de l’AS Roma. Christian Benteke a, lui, inscrit une jolie bicyclette pour DC United. Hans Vanaken a également retrouvé le chemin des filets mais son but n’a pas suffi pour empêcher la défaite brugeoise sur le terrain de Genk. Wolfsburg s’est imposé grâce à un but de Sebastiaan Bornauw et une clean sheet de Koen Casteels.

Le week-end a donc été prolifique pour les Diables Rouges.