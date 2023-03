Les chiffres des Diables : la Juve bête noire de Lukaku, Openda ne s’arrête plus, record d’assists dans le viseur pour De Bruyne

Comme tous les lundis, on prend des nouvelles des Diables Rouges et de leurs prestations du week-end. Et il a des choses à dire cette semaine à l’approche du rassemblement des Diables rouges pour la première fois sous la direction de Domenico Tedesco.

Le coach allemand peut notamment se réjouir de l’état de forme de Loïs Openda qui continue à marquer et a planté 5 buts lors des deux derniers matches. Réconfortant quand on sait que Romelu Lukaku ne respire pas la grande forme et vient d’essuyer une nouvelle défaite face à la bête noire, la Juventus.

Décisifs ce week-end, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard l’ont aussi été via leurs assists alors que Yannick Carrasco retrouve la voie du but au bon moment.

Sur la touche depuis de nombreux mois, Thomas Meunier a quant à lui (enfin) eu droit à quelques minutes de temps de jeu très précieuses avec Dortmund. Tout le contraire de l’ancien capitaine Eden Hazard, une fois de plus snobé lors du Clasico.