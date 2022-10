Les chiffres des Diables : irrésistible De Bruyne, Openda et Batshuayi en mode triplé et l’incroyable série de Trossard

Comme tous les lundis, on vous propose de revenir sur les performances de nos Diables Rouges avec leurs clubs. Et ce week-end, on peut parler d’un bon week-end puisqu’ils sont nombreux à s’être montrés décisifs. Triplé pour Openda et Batshuayi, nouveau but pour Vanaken et Vanzeir en Pro League, mais surtout un bijou de De Bruyne sur coup franc. Trossard a, lui, inscrit un nouveau but face à un cador de Premier League et a désormais marqué plus de la moitié de ses buts en Premier League face à des membres du Big Six. Seul gros bémol, Eden Hazard n’a à nouveau pas joué une seule seconde avec le Real Madrid ce dimanche.