Les chiffres des Diables : Doku décapsuleur, Lukaku fait vibrer l’Olimpico, Trossard opportuniste

Les attaquants belges étaient en grande forme ce week-end ! Une fièvre du but contagieuse qui a fait briller les joueurs noir-jaune-rouge partout à travers l’Europe. Samedi, Jérémy Doku a montré l’exemple avec Manchester City et inspiré ses congénères. Loïs Openda l’a imité le jour même alors que Leandro Trossard, Dodi Lukebakio et Romelu Lukaku ont fait mouche dimanche.

Autre Belge en forme, Dries Mertens a chauffé son moteur avant la Ligue des Champions avec un double assist pour Galatasaray tandis que Koni De Winter (Genoa) et Olivier Deman (Werder Brême) ont également fait parler leur talent de passeur décisif.

Enfin, on soulignera le retour dans notre compétition nationale de Thorgan Hazard, à nouveau sur une pelouse de Pro League 3473 jours après la dernière fois.