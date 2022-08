Les chiffres des Diables : De Bruyne passeur laser, Casteels infranchissable et beaucoup de remplaçants

Ce week-end, comme d'habitude, il y avait du Belge en action sur les pelouses de football européennes. Comme chaque lundi, la rédaction de la RTBF revient sur les prestations marquantes de nos compatriotes.

Fortunes diverses pour les Diables ce week-end. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont continué sur leur lancée en se montrant à nouveau décisif. Même chose pour Koen Casteels, qui a encore amélioré ses incroyables statistiques sur penalty. Leander Dendoncker et les Milanais Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles de Ketelaere ont dû attendre l'heure de jeu pour s'exprimer. Et ils sont loin d'être les seuls à avoir passé du temps sur le banc ce week-end...