Les chiffres des Diables : De Bruyne décisif, deux rookies et des retours de blessure

Les championnats étrangers ont repris ce week-end, les habitudes de la RTBF aussi. Comme toutes les semaines, la rédaction des sports de la RTBF vous propose de revenir sur les prestations des Diables Rouges aux quatre coins des pelouses d’Europe ce week-end.

Si on attend encore le retour de la Liga et de la Serie A, les autres grands championnats ont bien repris ce week-end. Comme souvent, Kevin De Bruyne a été décisif alors qu’Orel Mangala et Roméo Lavia ont découvert les joies de la Premier League. On notera également les retours sur le terrain de Thomas Meunier et de Jérémy Doku après avoir subi manqué plusieurs semaines de compétition l’année dernière. De son côté, Arthur Theate a été très malchanceux en marquant contre son camp.