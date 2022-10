Les chiffres des Diables : De Bruyne chirurgical, Trossard historique, Courtois à l’infirmerie

Après la double confrontation face au pays de Galles et aux Pays-Bas, les Diables ont repris le chemin de leur club. Kevin De Bruyne est toujours sur son nuage et se régale toujours autant avec Erling Haaland à City. Mais LA prestation qui a marqué le week-end, c’est celle de Leandro Trossard : auteur d’un triplé à Anfield.



Dodi Lukebakio (Hertha), Nacer Chadli (Westerlo) et Dante Vanzeir (Union) ont aussi secoué les filets adverses. Par contre, Thibaut Courtois (sciatique) et surtout Alexis Saelemaekers (ligament du genou) se sont blessés ce week-end. Pour le Milanais, le Mondial est clairement en danger.