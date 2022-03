Les chiffres des Diables : Batshuayi et Lukaku buteurs, Courtois surnage dans le naufrage du Real et Castagne a la patate

Les Diables Rouges ont connu des fortunes diverses sur les pelouses européennes ce week-end. Si Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ont retrouvé le chemin des filets, Thibaut Courtois a connu une soirée catastrophe lors du Clasico. Timothy Castagne était lui de retour avec Leicester et a fêté ça d’une belle patate en lucarne. Du côté de Bruges, les Diables étaient également en forme avec des buts de Hans Vanaken et Charles de Ketelaere. Kevin De Bruyne a lui marqué depuis le point de penalty avec City alors que Matz Sels a gardé pour la dixième fois de la saison ses cages inviolées.