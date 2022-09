Les chiffres des Diables : 26% de Pro League, des défenseurs dans le rythme, De Bruyne rayonne

Les Diables se retrouvent ce lundi pour aborder leur dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar. Ils vont affronter le pays de Galles et les Pays-Bas en Ligue des Nations. L’occasion de faire un petit bilan de l’état de forme de notre sélection depuis le début de saison.



Jan Vertonghen et Wout Faes ont célébré chacun une première ce week-end. Alors que Kevin De Bruyne continue d’aligner les prestations de très haut niveau. KDB est d’ailleurs le Diable le plus décisif cette saison (8 assists et 1 but).



Dans le screening de la sélection, on constate que les défenseurs ont retrouvé pas mal de temps de jeu, que Roberto Martinez peut compter sur un carré d’as dans les buts, que la Pro League n’a plus été aussi représentée depuis longtemps, mais aussi que la production offensive des Diables est assez maigre ces derniers mois.