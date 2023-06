Les chiffres des Diables : 12 trophées, 2 indéboulonnables, 3759 minutes et un De Bruyne record

La saison 2022-2023 est sur le point de se terminer. Pratiquement tous les championnats européens ont refermé leurs portes le week-end dernier. Il reste quelques (belles) finales à jouer mais l’heure est déjà au bilan pour nos Diables rouges.



Retour sur la saison de nos représentants avec quelques chiffres marquants.



Quel joueur a le plus joué ? Quel attaquant a été le plus productif ? Qui a délivré le plus de passes décisives ? Combien de trophées sont venus garnir l’armoire à trophées ? Les réponses à ces questions se trouvent ci-dessous.



Il y a aussi des "performances" moins heureuses avec plusieurs relégations actées.