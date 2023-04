Les chiffres derrière le doublé d’Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège : arc-en-ciel, écarts, Giro...

Séduire la Doyenne coup sur coup, ce n’est pas donné à tout le monde. Remco Evenepoel y est parvenu en signant deux victoires en deux participations. Du 100%. Le dernier à y être parvenu fut le Suisse Ferdi Kübler en 1951 et 1952.

Les hommes qui ont levé les bras deux fois consécutivement, ou plus, ne sont d’ailleurs pas légion (9 en tout). Le dernier a y être parvenu est l’Italien Michele Bartoli en 1997 et en 1998. Avant lui, Eddy Merckx (de 1971, 1972, 1973) et Moreno Argentin (1985, 1986, 1987) avaient carrément signé un triplé. Parmi les autres récidivistes coup sur coup, on retrouve Fred De Bruyne (1958 et 1959), René Vermandel (1923 et 1924), Louis Mottiat (1921 et 1922) et Léon Houa, vainqueur des trois premières éditions (1892, 1893, 1894).

Notons que le record de victoires est toujours détenu par Eddy Merckx (5) devant Alejandro Valverde (4) et Moreno Argentin (4).