Les chiens vivent le deuil, tout comme nous.

Toutefois, il est fort possible que le chien change de lui-même son comportement face à la détresse émotionnelle de son propriétaire. L'étude stipule que plus le maître souffrait du décès d'un de ses animaux de compagnie, plus le chien avait tendance à être craintif et avoir peu d'appétit.

Les chercheurs avancent aussi une autre hypothèse pour expliquer ce changement d'attitude chez le meilleur ami de l'homme.

Le décès d'un des chiens du foyer peut aussi modifier le comportement du survivant parce qu'ils partageaient la même routine quotidienne.

"À l'appui de cette hypothèse, nous avons constaté que si les chiens avaient l'habitude de partager la nourriture pendant leur vie, le chien survivant était plus susceptible de réduire son niveau d'activité et de dormir davantage après le décès", peut-on lire dans l'étude, qui a récemment été publiée dans la revue Nature.