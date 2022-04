Les chiens "végans" seraient en meilleure santé que les autres

La théorie selon laquelle manger végétarien serait meilleur pour la santé commence à faire son chemin, étayée par plusieurs recherches scientifiques récentes qui aboutissent toutes à la même conclusion. Naturellement, si la question s'applique aux humains, on pouvait s'attendre à ce qu'elle se pose pour le plus fidèle des animaux de compagnie : le chien.

C'est en tout cas ce qu'ont cherché à savoir des scientifiques anglais de l'université de Winchester. Alors, les chiens végans sont-ils en meilleure santé que leurs compères carnassiers ? Pour en avoir le cœur net, les auteurs de cette étude parue dans Plos One ont interrogé les propriétaires de 2.536 chiens. Les volontaires ont été invités à remplir des questionnaires visant à renseigner des informations relatives à l'alimentation et à l'état de santé de leurs compagnons.

Les chercheurs ont analysé ces informations sur une période d'un an, notamment en prenant en compte le nombre de visites effectuées chez le vétérinaire et les éventuels traitements médicamenteux administrés. Parmi les chiens représentés dans l'étude, un peu plus de la moitié mangeaient de la viande, un tiers de la viande crue et 13% exclusivement des produits végétaux.