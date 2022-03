Les chiens, une solution pour lutter contre la douleur à l'hôpital ?

Selon une étude canadienne, publiée dans la revue "Plos One", la présence de chiens aux urgences permettrait de lutter contre la douleur et l'anxiété. Une solution alors que la gestion de la douleur est l'une des préoccupations du personnel soignant.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs se sont concentrés sur l'accueil de patients dans le service des urgences du Royal University Hospital à Saskatoon, au Canada. Ils ont d'abord demandé aux volontaires d'autoévaluer, sur dix, leur niveau de douleur. Ils ont également renseigné leur niveau d'anxiété et de bien-être.

Par la suite, les spécialistes ont proposé aux patients de pratiquer dix minutes de thérapie canine. Il s'agit de passer un moment avec un maître-chien et un chien. Après ces dix minutes, les volontaires étaient invités à réévaluer leur niveau de douleur, d'anxiété et de bien-être. Les personnes ne souhaitant pas de thérapie canine étaient pareillement invitées à réévaluer leur niveau de douleur, d'anxiété et de bien-être. Au total, 211 volontaires ont participé à l'étude.