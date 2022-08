Les chiens, les meilleurs amis de l'homme et de certains compositeurs

Ensuite, tout au long de sa vie, Wagner eu de nombreux chiens, parmi lesquels le terre-neuve Robber, qui finira par disparaître dans les rues de Paris, laissant son maître seul, Peps, un petit épagneul que lui confie son voisin et ensuite Fips qui ressemblait très fort à Peps, Pohl, un grand chien de chasse dont Wagner dira qu'il était "un des animaux les plus fidèles et les plus gentils qu'[il n'ait] jamais possédés" et enfin le plus célèbre, Russ, le magnifique terre-neuve dont la tombe se trouve dans le jardin de Wahnfried, juste à côté de la tombe de son maître.