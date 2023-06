Les chiens et les chats risquent-ils des coups de soleil ?

Attention aux coups de chaleur ! C’est-à-dire une température qui va augmenter de façon anormale et rapide dans l’organisme, d’après notre vétérinaire.

"Ni le chien, ni le chat n’évacuent facilement la chaleur, car ils ne suent pas. Ils n’évacuent pas par la langue non plus cette chaleur, mais par un halètement. Le refroidisseur, ce sont les cornets qui se trouvent dans leur nez qui permettent de refroidir la température du leur corps."

Si votre animal fait un coup de chaleur, trempez-le dans l’eau froide à 10, 15 degrés.

"Si vous emmenez votre chien en voiture ", souligne Philippe Graf, " ne le laissez jamais seul dans l’habitacle. En cas de forte chaleur, une voiture est un véritable four. " Même à l’ombre, avec des températures comme on a en ce mois de juin, il peut vite passer l’arme à gauche. L’air est trop chaud, leur halètement ne suffit pas et il fait alors une hyperthermie. Il faut faire attention à toujours donner de l’air frais. " Et si votre animal fait un coup de chaleur, trempez-le dans l’eau froide de 10, 15 degrés."