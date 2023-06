Les chiens et chats sont-ils sensibles aux orties ?

On connaît tous la sensation désagréable d’avoir frôlé les orties… Mais est-ce que nos chiens et chats y sont sensibles comme nous ? Réponse avec notre vétérinaire Bénédicte Flament dans Le 6/8.

Tout comme les humains, nos chiens et chats sont sensibles au côté urticant de l’ortie, mais dans une moindre mesure pour une raison évidente : le pelage qui les recouvre fait office d’isolant et absorbe une bonne partie des sensations. Leurs coussinets sont également un bon isolant sur le sol qu’ils foulent.

Toutefois, vos chiens et chats possèdent des zones où le pelage est beaucoup plus fin (par exemple derrière les oreilles, sur la truffe, le museau, l’abdomen) et les réactions aux piqûres d’ortie pourront donc se faire sentir de manière plus appuyée. Certaines races au pelage moins dense sont également moins bien protégées.