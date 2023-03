Les chiens de Tchernobyl ont muté depuis la catastrophe nucléaire

Les analyses comparatives ont montré que les chiens de Tchernobyl sont également génétiquement distincts des chiens reproducteurs libres en Europe de l’Est, en Asie et au Moyen-Orient. Cependant, les chercheurs ont trouvé du matériel génétique sain qui a été mélangé avec des animaux contaminés. Ils soupçonnent que des chiens errants d’en dehors de la zone s’y sont rendus pour explorer un espace sans Hommes.

L’équipe aimerait pousser ses recherches plus loin pour comprendre et analyser les variations génétiques qui ont été accumulées en 30 ans d’exposition à la radioactivité. "L’expérience que nous voulons faire ensuite, est de découvrir comment [les chiens de Tchernobyl] ont survécu dans cet environnement hostile de radiations, de températures froides et de nourriture limitée", a déclaré Elaine Ostrander, co-auteur de l’étude et généticienne à l’Institut national de la santé qui étudie les génomes des chiens, au New Scientist.