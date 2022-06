Les chiens corgis, autres vedettes des fêtes du Jubilé de la reine.

On les a aussi vus dans la fameuse série télévisée "The Crown". Depuis, leur popularité n'a cessé d'augmenter. En 2021, 1.223 Welsh corgis ont été enregistrés selon le Kennel Club, contre 887 en 2020.

"Leur nombre a augmenté ces dernières années, en grande partie en raison de leur rôle vedette dans 'The Crown'. Mais la reine a joué un rôle essentiel dans l'introduction des corgis dans la conscience populaire (..)" commente le porte-parole du Kennel Club, Bill Lambert. "Quel merveilleux témoignage, pour ses 70 ans sur le trône, de voir sa race bien-aimée connaître un regain de popularité", ajoute-t-il.

La jeune Elizabeth avait découvert enfant cette race de chiens lorsque son père le roi George VI avait introduit Dookie dans la famille en 1933. Ce fut le début d'une longue passion. Et la Reine a élevé plusieurs générations de corgis depuis Susan, avec une préférence pour la race Pembroke. Mais elle a aussi créé le "dorgi", croisement du corgi et du teckel. Et son intérêt a suscité l'engouement de ses sujets...