Les Chicago Bulls, Alan Parsons Project et Pink Floyd !

Pour les Bulls, Tommy Edwards, le speaker, a l’idée de faire éteindre les lumières et de concentrer un spot sur le banc des Bulls. C'’est du jamais vu. Et là, l’idée de génie qui va donner toute l’intensité du spectacle. Tommy va déterrer un morceau obscur de l’album "Eye in The Sky" d’Alan Parsons Project. Un moment de magie qui fonctionne toujours 40 ans plus tard. Les premières notes de ''Sirius'' résonnent et la voix de Tommy Edwards lance le célèbre : ''And now, the starting line-up for YOUR Chicago Bulls !''