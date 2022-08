Les cheveux gris, le nouvel atout charme que les femmes s'arrachent.

Mais l'image de la quinqua ne cesse d'évoluer au fil des années , évoquant non plus une mère de famille scotchée à son fer à repasser et aux émissions de télé qui lui sont dédiées mais une femme pétillante, active, trendy et même ultra sexy.

Halle Berry n'hésite plus à mettre en avant ses mèches grises sur son feed Instagram. Et elle n'est pas la seule. Les sorties de ce type se multiplient même à vitesse grand V. Les personnalités publiques sont de plus en plus nombreuses à assumer leurs cheveux blancs, de Sarah Jessica Parker à Jane Fonda en passant par Gwyneth Paltrow ou Jodie Foster, entre autres.

Et que dire de la top modèle américaine Kristen McMenamy qui, en décembre 2021, a tout bonnement et simplement été élue mannequin de l'année, exhibant là aussi une spectaculaire chevelure blanche qui n'a vraisemblablement rien changé au verdict final. Heureusement !