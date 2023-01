Les cheveux des femmes dans l’Histoire, entre liberté et détestation

La chevelure représente donc la femme dans la séduction, le désir et donc le péché. Pour combattre le péché, toutes les religions, mais aussi la société civile et laïque, n’auront de cesse de couvrir les cheveux des femmes.

Elles iront même plus loin, par l’obligation du hijab en Iran, par exemple, mais aussi à l’opposé, mais dans le même ordre d’idées, en rasant les cheveux des femmes pour les punir. Rien de plus terrible, de plus humiliant en effet, que de détruire leur chevelure, comme pour les sorcières à la Renaissance ou les femmes considérées comme collaboratrices lors des guerres.