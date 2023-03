Les cheveux bouclés : comment les chouchouter et les sublimer ?

Si vous avez les cheveux bouclés, vous savez à quel point il peut être difficile de prendre soin de vos mèches. Les boucles ont tendance à être plus fragiles et sujettes aux frisottis, et nécessitent donc une attention particulière pour rester belles et saines. Emilie van de Poel, Journaliste beauté pour le magazine Flair, vous donne les astuces et les conseils pratiques pour prendre soin de vos cheveux bouclés et leur donner l’éclat qu’ils méritent.