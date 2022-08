Les chevaux des Belges en forme pour les championnats du monde !

Grégory Wathelet insiste aussi sur l’importance du grand air et de l’extérieur. "Nevados va au paddock, c’est bon pour le moral. Je commence chaque séance de travail par 10 bonnes minutes de pas sur la piste qui fait le tour des prairies, ça lui dérouille les jambes, ça lui change les idées et puis on évite de tourner en rond dans une piste comme dans un bac à sable. Au début du travail, je veille surtout à la rectitude, sans trop demander au cheval, c’est un travail progressif. Il a déjà tout l’acquis musculaire et de fond. Je l’ai dit, pour moi la fraîcheur c’est le plus important. Ce n’est donc qu’à quelques jours du début des épreuves du championnat du monde que j’ai augmenté l’intensité du travail de Névados au niveau de l’exigence et des pulsations cardiaques d’un effort en compétition de haut niveau"

Pour Quel Homme de Hus l’intensité est aussi croissante. " D’ailleurs avec cette intensité croissante de préparation, le cheval sait qu’un événement majeur arrive, il le sent, il se prépare. D’ailleurs quand il entre en piste, il se grandit ! Quel Homme n’a eu qu’une bonne séance de saut juste avant le départ mais pas sur des hauteurs de 1m60. Par contre on enchaîne souvent des petits sauts sur quelques cavalettis (ndlr : des petits obstacles de 30 cm à 40 cm de haut environ). Ceci permet de travailler l’équilibre, la rectitude, les réceptions sur le pied que je lui indique. Et tout ça sans user le cheval qui ne doit pas sauter haut. Quel homme n’est pas un très grand cheval, mais il a une grande action de foulée, de l’envergure, des moyens illimités, une force et un respect exceptionnels ! Plus c’est haut et difficile plus Quel Homme aime ça… " nous dit Guéry, assez confiant dans les moyens de son crack. Ça tombe bien car les obstacles seront à 1m60, à 1m70… Les cotes maximales.

Et Nevados ? Grégory Wathelet ne tarit pas d’éloges " il a tout ! Il a une agilité incroyable. Il a de la force, du respect et une rare intelligence de la barre à l’abord de l’obstacle. Il a de la maturité et il s‘est encore amélioré je trouve. Il l’a prouvé par ses résultats. C’est un cheval de la trempe de ceux qui sont capables de se donner à 200% pour son cavalier".

Grégory Wathelet et Jérôme Guéry ont suivi la même préparation de leurs chevaux que pour les Jeux olympiques de Tokyo avec une médaille de bronze à la clé. Nos cavaliers partent donc avec l’espoir de faire au moins aussi bien.

Quel Homme et Névados sont donc arrivés en pleine forme Herning. Tous leurs copains d’écurie croisent les sabots pour qu’ils permettent aux cavaliers belges de ramener une médaille de plus ! C’est d’ailleurs l’objectif et l’ambition affirmée.