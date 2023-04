Les Chevaliers du Zodiaque, One Piece, Lilo et Stitch… Pourquoi tant d’adaptations en live-action ?

Ce phénomène s’observe également du côté de Disney avec de multiples remakes des classiques de notre enfance. Les personnages du Livre de la Jungle, Mulan, des 101 Dalmatiens, de La Belle et la Bête ont tous été incarnés par de vrais acteurs. Les nouvelles versions de La Petite Sirène et de Peter et Wendy sortiront bientôt. Et plus tard, ce sera au tour de Lilo & Stitch d’être adapté en live-action. Dans ce cas-ci, les films sont plutôt bien accueillis par les fans. Sans doute grâce aux histoires moins complexes à retranscrire en un temps limité.



Avec des résultats mitigés, pourquoi les studios hollywoodiens s’obstinent donc avec ces histoires de live-action ? Pour des raisons économiques, sans trop de surprise. Leur stratégie : capitaliser sur une communauté déjà présente de fans et miser ensuite sur leur curiosité de voir comment leur histoire préférée a été transformée. Pas besoin, non plus, de se creuser la tête pour trouver une trame narrative inédite, tout est déjà servi sur un plateau.