Les chèques-repas pour les fonctionnaires fédéraux avancés au 1er janvier

Les fonctionnaires fédéraux bénéficieront de chèques-repas à partir du 1er janvier 2024, a annoncé la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter. Ils ne devront pas attendre le 1er avril comme prévu.

Un préaccord conclu en juin 2022 prévoyait tout à la fois une augmentation de salaire et des chèques-repas à partir de la fin 2022. Durant les négociations budgétaires d'octobre dernier, le gouvernement a toutefois décidé de reporter la mesure au printemps 2024, au grand dam des syndicats. Les chèques-repas seront finalement accordés à partir du 1er janvier.

Par fonctionnaire, cela représente quelque 1000 euros nets par an. "Les salaires du personnel public fédéral sont indexés mais aucune réelle augmentation de salaire n'a été accordée depuis 20 ans, alors que la pression au travail a considérablement augmenté en de nombreux endroits. Rien n'avait été fait pour récompenser le travail de ces gens et leur accorder plus à la fin du mois. Maintenant, ça change", a déclaré Petra De Sutter.