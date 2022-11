Les chèques repas, éco-chèques et chèques consommation périmés peuvent être réactivés à partir de jeudi

Les personnes dont les chèques repas, éco-chèques ou autres chèques consommation sont périmés peuvent les faire réactiver à partir de jeudi, pour autant que ces titres aient expiré depuis moins de trois mois. Le gouvernement fédéral avait pris cette décision le mois dernier et l'arrêté royal a été publié lundi au Moniteur belge.La mesure concerne non seulement les titres-repas, mais aussi les éco-chèques et les titres de consommation, qui comprennent également la prime corona.