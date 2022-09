Les chefs d'États et de gouvernements convergent vers Londres pour les funérailles d'Elizabeth II ce lundi

Les deux frères étaient tous deux en uniforme militaire, une tenue que Harry n'avait plus portée depuis son retrait fracassant de la monarchie, pendant que le public continuait à défiler de part et d'autre du cercueil. Vendredi, les quatre enfants de la reine avaient mené une veillée similaire.

Comme pour à la fois jauger et entretenir le lien entre les Britanniques et la famille royale, enfants et petits-enfants de la reine tant aimée par les Britanniques ont multiplié les rencontres avec le public ces derniers jours, alors que la période de deuil écrase toute autre actualité au Royaume-Uni.

Samedi en début d'après-midi, le prince Edward et son épouse Sophie ont salué la foule rassemblée aux abords du palais de Buckingham, résidence officielle d'Elizabeth II pendant ses plus de 70 ans de règne, jusqu'à sa mort à l'âge de 96 ans au château écossais de Balmoral.

Un défi sans précédent

L'organisation des funérailles d'Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, représente pour la police de Londres un défi sans précédent. "La plus grande opération" jamais menée par la police de Londres, a souligné le maire de la capitale Sadiq Khan, à l'occasion de la visite de Charles et William à un centre de commandement samedi.