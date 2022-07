Les Cheetahs et Tornados satisfaits : "On montre que la Belgique est un pays de 400m, chez les hommes comme chez les femmes"

Camille Laus a réalisé un quatrième relais assez exceptionnel, elle était tout sourire au micro de David Bertrand, notre envoyé spécial sur place : "On est super heureuse. On n’était pas très contente de la façon dont on avait commencé le championnat. Là on se rattrape et on montre que la Belgique est vraiment un pays de 400, aussi bien chez les hommes que chez les femmes."

Elle a confiance pour la suite : "Une fois qu’on atteint la finale, on rêve toujours de la médaille, même si on sait que les trois premiers pays sont bien devant. Mais on a encore vu qu’en relais tout peut se passer, il y a des pays qui peuvent être disqualifiés. On part en voulant faire un podium, ça nous permettra de nous dépasser et puis on verra le résultat."

Naomi Van Den Broeck, première relayeuse la nuit dernière, se montre également très optimiste et confiance : "Tout le monde a sa chance en finale. Tout peut arriver. On y participera avec de la confiance, en sachant qu’on est là pour une bonne raison et qu’on mérite notre place. Et c’est avec cette attitude qu’on peut réaliser de grandes choses."