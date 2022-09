Les chauves-souris au service des agriculteurs

Car en été, les mouchent pullulent dans les étables et peuvent devenir un véritable fléau pour les agriculteurs. En effet, elles sont des vecteurs de maladie et de stress pour le bétail ; ce qui va provoquer une diminution de la productivité. Des études préliminaires ont déjà prouvé que les chauves-souris chassent les mouches dans les étables, mais le phénomène est assez mal connu pour le moment. Les bénévoles de Plecotus se sont donc lancés dans un projet sur 2 ans pour mieux comprendre ce comportement des chauves-souris dans les étables et voir s’il est possible de le favoriser et d'y sensibiliser les agriculteurs.

Dans une autre ferme proche de Libramont, à Moircy, des nichoirs ont été aménagés au début de l’été pour tenter de favoriser l’installation des chauve-souris et stimuler les études. Et ce soir, bonne surprise ! Un oreillard a déjà élu domicile dans la petite boite.

L’étude se poursuivra encore quelques mois, mais des premières conclusions peuvent déjà être tirées : " Alors que nous pensions qu’une seule espèce de chauve-souris chassait dans les fermes – la pipistrelle, explique Frédéric Forget, nous avons en fait déjà recensé 8 espèces de chauve-souris différentes dans les étables. On remarque également que certaines étables sont très peuplées en chauve-souris et d’autres pas du tout. Notre étude va nous permettre de comprendre ce phénomène et in fine favoriser les chauve-souris dans les étables puisque – ça on est déjà certains – les chauve-souris sont salutaires pour le bétail. "

Ce vaste programme de captures se prolonge jusqu’à la fin de l’été au sein d'une quinzaine de fermes en Ardenne, au Pays de Herve et dans la région de Philippeville.