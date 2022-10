Karima, une auditrice de Farciennes, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je comprends le ras-le-bol, mais je ne comprends pas ce mouvement qui bloque et prend en otage les travailleurs qui dépendent des transports en commun pour travailler. J’en fais partie et je me demande si eux aussi seraient solidaires pour nous aider à rembourser cette semaine non prestée. Pour un travailleur, une semaine, c’est un quart de son salaire. Ça risque d’aggraver la situation. À cause de la grève, je suis bloquée à la maison et je ne peux pas travailler. Je suis dans un risque de licenciement et c’est le cas de beaucoup de personnes."