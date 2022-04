Les chauffeurs de transport d'intérêt général sensibilisés à la sécurité routière

On les appelle "chauffeurs de transport d'intérêt général", des chauffeurs rémunérés ou bénévoles qui travaillent par exemple pour des maisons de repos, des services de taxi social ou pour la Croix-Rouge.

Ce jeudi, à Bastogne, ils ont pris part à une journée de sensibilisation à la sécurité routière à l'initiative de l'asbl "Partageons nos routes", d'Ethias et de la SCRL "La Locomobile".

Parmi les ateliers proposés, un test de perception des risques à bord d'un simulateur de conduite et supervisé par Caroline Jadoul, inspectrice de police : "On les laisse conduire comme ils le font d'habitude, et puis un incident va se passer. On va analyser comment ils ont réagi, et ce qu'ils auraient pu faire pour éviter l'accident ou alors limiter les dégâts corporels et matériels. Plus on conduit, plus on a de mauvaises habitudes donc on réapprend à conduire correctement de manière défensive et préventive".

Pour Patrice De Monte, chauffeur pour la Petite Plante, service résidentiel pour adultes polyhandicapés, cette simulation permet de se remettre en question et de retrouver de vieux réflexes que l'on a parfois tendance à oublier avec l'expérience de la route. "Faut avoir les yeux partout pour anticiper le danger qui peut surgir. Cela fait quand même quelques années que j'ai mon permis donc... (rires)".

Par la même occasion, l'asbl "Partageons nos routes" a également mis sur pied un atelier pour les situations d'urgence de manière à prendre les bonnes décisions. Fanny Vorillion, coordinatrice : "Comment réagir face à un accident ?, comment appeler correctement les secours ?, tout cela est expliqué par des pompiers avec leur expérience professionnelle. On a toujours besoin de formations continues et de fait, cela peut rassurer les utilisateurs".