Les chats sont snobs : ils ne répondent qu’à certaines personnes.

Charlotte de Mouzon et ses collègues de l’université Paris Nanterre se sont penchés sur la façon dont les félins interprètent notre façon de parler. Pour ce faire, les chercheurs ont regardé comment 16 chats réagissaient à des phrases pré-enregistrées par leur propriétaire et un inconnu. Ils ont noté leur changement de comportement durant l’écoute, tels que les mouvements de leur queue et de leurs oreilles ou encore s’ils arrêtaient ce qu’ils faisaient à ce moment-là. Autant de signes qui pourraient indiquer, selon eux, qu’un son a attiré l’attention de l’animal.

Les scientifiques ont remarqué que les chats réagissaient peu à la voix d'un étranger appelant leur nom. Mais, lorsque leur propriétaire le faisait, 10 des 16 félins adoptaient une série de comportements suggérant qu’ils prêtaient grandement attention à ce qu’ils entendaient. Ils ont aussi montré plus de signes d'intérêt lorsqu'ils entendaient leur maître prononcer des phrases dans le ton qu’il emploie habituellement pour s’adresser à eux.