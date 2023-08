Les chats pourraient imiter certains comportements humains

Les chercheurs de l’étude ont utilisé la méthode "Do as i do" ("fais comme moi") qui consiste à entraîner un animal à reproduire un comportement qu’il connaît déjà (par exemple tourner sur lui-même) après la phrase "Faites comme moi" (pendant que vous tournez sur vous-même) puis en lui disant "do it" ("Faites-le"). Au fur et à mesure des répétitions avec d’autres mouvements, l’animal comprend que "Do it" signifie en fait "copie moi". Ebisu a réussi 81% du temps à reproduire les comportements de sa dresseuse dans un test de 16 apprentissages différents.

Même si l’étude n’a été menée que sur un seul chat, Claudia Fugazza, principale auteure de l’étude, pense que la plupart des chats peuvent probablement imiter les gens mais ne le font pas de manière systématique. Cependant l’étude fait débat puisque l’apprentissage de mouvements lors d’exercices ne signifie pas que les chats peuvent imiter les humains de manière innée. D’autres études doivent suivre pour analyser le phénomène.