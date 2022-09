Les chats peuvent-ils être allergiques aux humains ?

On connaît les allergies que les hommes peuvent avoir contre les chats ou les chiens mais saviez-vous que les chats peuvent être allergiques aux hommes ?

Un petit rappel du phénomène de l’allergie

Le mécanisme de l’allergie est relativement simple à comprendre. Lors d’une exposition à un allergène qui stimule de manière incontrôlée le système immunitaire de l’organisme à outrance, l’organisme crée une réaction allergique. Les symptômes sont variables et l’allergie ne se déclenche jamais au premier contact mais lors des contacts ultérieurs. Les allergènes sont variables : pollens, allergie alimentaire, allergènes de contact (tissus, adoucissants, etc.). Chez le chat l’allergène majeur est la protéine FELD1 présente dans la salive déposée par l’animal sur son pelage lors du toilettage. Chez le chien ce sont les desquamations, les peaux mortes.

Et il y a donc des chats allergiques aux humains ?

Ce n’est un secret pour personne, chez l’homme, la peau se renouvelle continuellement et on perd des desquamations : comme les pellicules au niveau du cuir chevelu. Nous ne nous en rendons pas forcément compte mais c’est la réalité de notre quotidien.

Les chats qui cohabitent respirent ces desquamations et cela peut alors provoquer chez eux le même phénomène que les allergies que nous connaissons, pour certains d’entre nous à leur égard.

Ce sont des chats qui éternuent, ont des réactions inflammatoires au niveau des yeux, se grattent plus que d’ordinaire.

Et comment peut-on détecter cette allergie chez les chats ?

Comme toute autre allergie, c’est par une prise de sang et des tests d’allergologie en laboratoire que ce résultat peut être mis à la lumière.

On soumet le sang de l’animal à divers allergènes et on peut en étudier le niveau de réactivité.

Pas de panique ceci étant, le chat allergique aux humains peut être pris en charge et des désensibilisations peuvent être émises en place. Des habitudes au quotidien peuvent également minimiser les conséquences de cette allergie pour permettre de maintenir une cohabitation en toute sécurité pour les uns et les autres.

Mais effectivement, un chat peut être allergique à son maître.