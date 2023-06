Les chats femelles pourront bientôt être stérilisées avec une simple injection

Et si la stérilisation des chats femelles devenait beaucoup plus simple et rapide avec une injection plutôt qu’une opération ? C’est la découverte qu’annonce une équipe de scientifiques qui pourrait bien aider les associations du monde entier qui tentent de diminuer la présence de chats des rues qui souffrent et font des portées chaque année.

Si vous faites une visite dans un refuge, on vous dira qu’un des grands combats que ces bénévoles mènent c’est la stérilisation des chats des rues. Le but est de diminuer les portées qui naissent dans la nature, les chatons qui meurent de faim et de maladie et d’enfin permettre à tous ces petits animaux d’avoir une vie digne et heureuse. Mais la stérilisation est complexe et coûte cher, les propriétaires de chats en savent quelque chose. Cette nouveauté pourrait à terme faciliter grandement le travail des associations de terrain. "Ils ont souvent des conditions de vie difficile et constituent une menace pour un grand nombre d’espèces sauvages", confirme David Pépin, professeur à Harvard et auteur de l’étude.