Les chats aiment tant s’asseoir dans des boîtes, qu’ils se font avoir par illusion d’optique

Résultats : 7 chats ont été sur le carré Kanizsa parfait et 8 chats sur un autre carré Kanizsa avec les Pacman à l’envers. Deux seulement ont choisi de s’asseoir sur une place difforme et le reste n’a pas voulu s’asseoir.

"Les chats de cette étude se tenaient ou se sont assis plus souvent dans les stimuli Kanizsa et carrés […], révélant une sensibilité aux contours illusoires et soutenant notre hypothèse selon laquelle les chats traitent un carré illusoire comme ils traitent un carré réel", a écrit l’auteur Gabriella Smith.