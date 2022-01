Les chats aiment leurs maîtres comme des parents.

Les bébés humains sont catégorisés à 65% dans la catégorie "sécurisé", un résultat très proche de celui de cette enquête puisqu’un peu plus de 60% des chatons s’y retrouvent également. 30% se retrouvent dans les deux dernières catégories. Les chercheurs ont refait un check-up deux mois plus tard et, ensuite, lorsque les chats avaient un an. Les résultats n’étaient donc pas un hasard bienheureux mais bien une réalité dans le comportement des chats.

Lire aussi : Les chats deviennent grognons, ils en ont marre de vous voir à la maison !

Et ce qui risque de créer des débats à n’en plus finir, c’est la comparaison avec une étude similaire réalisée sur des chiots et chiens montrant que les chats ont un résultat légèrement supérieur dans leur attachement à leur maman ou papa humain. C’est la science qui le dit !