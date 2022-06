Les châteaux-fermes, un patrimoine qui cultive l’histoire des terres wallonnes

Au cours de l’histoire, il fut un temps où les populations se fortifiaient pour se défendre contre des ennemis. Les châteaux, les ponts, les moulins, les édifices religieux… mais aussi les fermes ! En Wallonie, on retrouve des châteaux-fermes qui se sont particulièrement développés durant le 17e siècle. De Falaën à Laneffe, ces bâtiments ont connu des destins divers, au gré de l’histoire et des choix de leurs propriétaires successifs.

Labellisé parmi " Les Plus Beaux Villages de Wallonie ", Falaën renferme un patrimoine riche et préservé. Cette partie de la commune d’Onhaye abrite d’ailleurs de nombreux biens et monuments classés au patrimoine wallon, dont un vaste château-ferme qui façonne l’identité de la localité namuroise.

Construit dans le dernier tiers du 17e siècle, cet ensemble architectural servait autrefois d’exploitation seigneuriale fortifiée, avant de changer plusieurs fois de fonction au fil de l’histoire. Il appartient depuis 2019 à Onno Van de Stolpe, un homme d’affaires hollandais, qui y a réalisé de grosses rénovations afin que la demeure soit vivable et confortable.

" Nous avons une très belle maison en Hollande. Je l’ai rénovée et comme le projet de rénovation était terminé, j’ai eu envie d’un autre projet ", explique-t-il à Matélé. " J’ai cherché sur Internet et j’ai trouvé ceci. Puis, quand on est venu voir le site, avec ma compagne Josee, on est tombé amoureux du site, et on s’est lancé. C’est un projet fou. "

Pour une journée, le château-ferme de Falaën a rouvert ses portes aux villageois curieux de contempler les rénovations. Parmi eux, les anciens propriétaires de la famille Delhaye qui s’occupaient de la ferme autrefois. " On est ravi de ce qui a été fait ", s’enchante Annie Delhaye. " J’ai découvert des choses que je ne connaissais pas, alors que j’ai vécu ici toute ma jeunesse. Ils ont retrouvé les pierres et les soubassements d’origine. C’est très très beau. "