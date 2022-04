Les chasses aux œufs de Pâques à découvrir près de chez vous

L’heure est venue, petits et grands gourmands ! Pâques approche à toute vitesse, et lapins et cloches sèment de plus en plus leurs œufs. Mieux encore : les chasses ouvertes au public, qui ont eu été annulées ces deux dernières années, commencent à reprendre.



Certaines ont déjà eu lieu, comme celle de l’Abbaye de Stavelot. C’est ce que nous apprend Vedia dans un reportage du 10 avril. Il n’y était pas tout à fait question de chercher des œufs, mais des poussins (pour les plus jeunes) et de résoudre des énigmes (pour les enfants plus âgés), avec chocolats et friandises au bout de leur quête évidemment. Télé MB nous a également fait part de l’initiative originale du Plaza Arthouse Cinéma : alors que les chasses aux œufs se font traditionnellement à l’extérieur, celle-ci a eu lieu dans les salles du cinéma montois.



Mais rassurez-vous, d’autres chasses aux œufs de Pâques (certaines payantes, d’autres gratuites) sont encore au programme. Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon (non-exhaustif) de celles qui se dérouleront à Bruxelles et en Wallonie ces prochains jours, et auxquelles il est encore possible de participer.