Les Charlots, ces fous du stade depuis 50 ans

Les Charlots représentaient à merveille l’humour des années 70. En pleine crise énergétique (déjà), leur sens du décalage réunissait tout le monde. Mais qu’importe la pantalonnade car tout était pensé sérieusement. D’où cette question : est-ce que les Charlots étaient de vrais charlots, au sens familier du terme, c’est-à-dire des pitres, des clowns, des fumistes, des personnes qui manquent de sérieux ? Non car tout était travaillé. Oui car tout faisait rire. Pour la bande composée de Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Richard Bonnot, tout commence en musique en 1965. Ces 6 amis se font connaître sous le nom Les Problèmes. Ce groupe rock accompagne non seulement le chanteur Antoine et réalise les premières parties de Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Claude François… et même les Rolling Stones ! Si si !