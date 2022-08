Les chapiteaux du festival Théâtre au vert s’ouvrent ce mardi à Silly

"Les spectateurs ont répondu présent dès le début puisqu’on a ouvert la billetterie le premier juillet et ça a été vraiment une explosion de réservations. Donc c’est très satisfaisant pour nous, et puis c’est aussi la joie de faire jouer près de 150 comédiens et techniciens du spectacle […], et pour une fois on sera tous démasqués", se réjouit Bernard Ligot, attaché de presse du festival.

L’idée est de "proposer une programmation tous publics, avec un focus particulier sur le jeune public", pendant "six jours de festival, 24 rendez-vous culturels dans sept lieux éphémères", comme des chapiteaux, une grange aménagée, une cour de château et le bois de Silly, une façon de mettre aussi en valeur le patrimoine de la commune.

Toutes les infos et la programmation complète sont à retrouver sur le site du festival Théâtre au vert.