Les chants de supporters dans les stades de foot, des White Stripes à Haendel

Les supporters de nombreux clubs chantent "Po PoPo PoPoPooooooPo", tout le monde a ces sept notes en tête : mi mi sol mi ré do si. Mais d’où viennent ces sept notes ?

L’histoire est magnifique, nous sommes en 2001 à Melbourne et le chanteur et guitariste Jack White est en pleine répétition. Pour tester les balances sonores, il improvise un riff de guitare. Sept notes, qui deviendront Seven Nation Army, une chanson finalement enregistrée en 2003 sur l’album Elephant du groupe américain The White Stripes formé de Jack et Meg White.

Mais ceci n’est que le début d’une grande aventure, en effet : le 22 octobre 2003, à Milan, en Italie, se joue l’un des hauts faits d’armes du football belge. Le "petit" Club de Bruges rend visite à l’ogre milanais : l’AC Milan, dans son antre de San Siro. Les supporters brugeois arrivent un peu à l’avance dans la ville italienne pour… s’hydrater un peu avant la rencontre, et dans un bar, ils entendent cette chanson : Seven Nation Army. Ils sortent du bar pour rejoindre le stade, un peu ivres, tout en chantant le fameux riff de Jack White, ces sept notes qui, bien vite, résonnent dans le stade de San Siro, plein à craquer.

À la 33e minute du match, Andres Mendoza, l’attaquant brugeois déborde sur le flanc gauche et plonge le stade milanais dans la stupeur d’une frappe formidable droit au but. Le Club de Bruges bat l’AC Milan et le "Po PoPo PoPoPooooooPo" devient un chant de victoire à travers toute l’Europe, pour des dizaines et des dizaines de clubs et jusqu’à aujourd’hui encore. En somme, une belle histoire belge.