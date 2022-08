Les chanteurs virtuels sont-ils les stars de demain ?

Elle a commencé sa carrière en avril 2019 en reprenant des morceaux d’artistes, eux bien réels, comme Kehlani, Blackpink et BOA. Deux ans plus tard, elle sort son premier single, "GET IT OUT", aux accents très K-pop. Les mélomanes ont alors pu découvrir le parcours atypique de cette lapine humanoïde à l’esthétique Y2K, venue tout droit de l’espace… et des studios d’Afun interactive.

Cette start-up sud-coréenne est spécialisée dans la production de contenus 3D en temps réel. Elle a récemment annoncé avoir noué un partenariat avec Sony Music Solutions au Japon, afin de développer la carrière d’Apoki à l’international.

Chez Afun interactive, nous sommes les pionniers d’un nouveau genre de divertissement virtuel.

"Nous sommes donc impatients de voir les différents types de synergie que nous produirons avec Sony", a déclaré DK Kwon, le PDG d’Afun interactive, dans un communiqué.

Apoki est construite comme toutes les idoles virtuelles pour s’adapter aux attentes de ses fans, ce qui témoigne d’un véritable changement de paradigme dans l’essence même de ce qu’est un artiste aujourd’hui. "Je peux faire tout ce que l’on peut imaginer. C’est dommage que je ne puisse pas donner un concert dans la vie réelle, mais il y a beaucoup de choses que je peux faire en tant qu’artiste virtuel qui compensent cela et plus encore", a-t-elle expliqué dans une interview à Billboard Japan.