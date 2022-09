Les chanteurs virtuels peuvent s’inscrire au Conservatoire de musique de Shangaï

Cette année, le Conservatoire de musique de Shanghai accueille un nouvel élève d’un genre nouveau. Il s’agit de Luya, une chanteuse virtuelle à l’apparence juvénile et aux cheveux roses. Elle sort tout droit des studios de l’entreprise chinoise iFlytek, spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Luya fait partie de ces robots-musiciens qui connaissent un véritable succès en Asie, en particulier en Chine et au Japon, où ils ont réussi à se constituer de grandes communautés de fans. Citons en exemple Apoki, Amy, le girls band K/DA ou encore Saejin, une idole virtuelle qui évolue aux côtés de "vrais" chanteurs dans le groupe Superkind.

La carrière de Luya en est encore à ses débuts. C’est pourquoi elle a décidé de suivre un cursus au sein du département d’ingénierie musicale du conservatoire de musique de Shanghai. Une démarche étonnante étant donné que cette artiste n’est, en réalité, qu’un enchevêtrement d’algorithmes et de lignes de code.

Mais si l’on en croit iFlytek, les intentions de Luya sont des plus louables. "Elle espère recevoir une formation plus professionnelle au Conservatoire de musique de Shanghai pour mieux travailler dans l’industrie musicale, composer des chansons plus agréables et explorer de nouvelles possibilités dans le domaine de la musique", a déclaré la société au South Morning China Post.