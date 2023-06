Les chanteurs d’oiseaux : un profession pour alerter sur leur disparition, qui émerveille petits et grands

Le talent de Jean Boucault et Johnny Rasse les a conduits à participer à de nombreuses émissions : la cérémonie des Molières, la Nuit de la Voix avec le chef d’orchestre Jean-François Zygel, les Victoires de la Musique classique…

Une évolution que savoure Johnny Rasse : "On n’est pas des imitateurs mais bien des chanteurs. On se sent artistes par notre lien à la musicalité. On crée des figures musicales avec des sons qui n’existent pas pour les amener dans la musique classique. On avait fait le conservatoire des oiseaux et le deuxième solfège a été la musique des hommes en l’honneur des oiseaux. Depuis le Baroque jusqu’à Messiaen, un autre monde s’est ouvert à nous".

En 2017 est né un CD intitulé 'La symphonie des oiseaux' où ils se sont accordés avec les instruments de la musique classique pour ajouter une partition supplémentaire en référence à l’univers des oiseaux.

Pour Johnny Rasse, les rencontres leur ont permis d’ouvrir des portes qu’ils ne pouvaient soupçonner : "Dans notre village, quand on racontait nos histoires d’apprentissage, on voyait des grands yeux émerveillés. D’où l’idée d’en faire un spectacle. Au Pérou, lors d’un voyage, on s’est rendu compte que c’était une terre d’oiseaux. On a imaginé de faire vivre ce périple en France à travers 'Les carnets de voyage du Beagle' de Darwin". Le jeune public peut aussi s'émerveiller de cet art grâce au spectacle 'Le voyage musical de Charles Darwin'.