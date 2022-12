Les changements de température surveillés par les agriculteurs

Le dégel a été rapide entre la nuit de dimanche et le matin de ce lundi. Ce dégel, c'est un élément de la nature qu'il faut maitriser, surtout chez les agriculteurs, car un afflux subit d'eau peut poser des problèmes aux terrains et aux animaux.

Avec le gel, le bétail mange davantage

A l'entame de l'hiver, il y a toujours de l'activité dans les exploitations agricoles. A la ferme de Didier Delmotte, à Ville, près de Ferrière, cela sent bon la moisson. Avec le gel que nous venons de connaître, le bétail mange en effet davantage: "Habituellement, pour une rangée de l'étable, on met 1800 kilos, et ces derniers jours, on est montés jusqu'à 2300 kilos sur 24 heures. Dès ce matin, on a réduit les quantités, pour éviter l'échauffement dans le bac" explique l'agriculteur.