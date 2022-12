Les changements de température ont des conséquences sur la santé du bétail

15 degrés pour le week-end

Il y a quelques jours, le thermomètre affichait une température de moins 8 degrés et pour le week-end, les météorologistes annoncent 15 degrés. Si les choses se compliquent, si des problèmes apparaissent, il faut faire appel au vétérinaire. Le Dr Antoine Fraipont explique : "Sur le plan respiratoire, un petit veau est très fragile. Il a un poumon assez petit et très sensible. Comme chez l’humain, un refroidissement, un gros rhume, c’est l’équivalent. Le fait de bien gérer la température permet de prévenir les problèmes respiratoires".

La situation peut être fatale pour le veau

Les éleveurs doivent surveiller constamment le bétail car le problème respiratoire peut être fatal. Le Dr Antoine Fraipont poursuit : "Si ce n’est pas pris à temps et soigné correctement sur un petit poumon qui est déjà fragile. Si on vient en plus ajouter une pathologie infectieuse, cela peut être la catastrophe".