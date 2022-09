Les chances des Diables Rouges au Mondial ? "Raisonnablement, on peut viser les 1/8 de finale", "On a encore du potentiel !"

Grand fan de football, William, 24 ans, a aussi un avis sur la question : "L’équipe est vieillissante, on risque de rencontrer des très bonnes formations. On est parvenu à acquérir une certaine expérience dans les grands tournois. On devra afficher plus de volonté et l’envie de se battre jusqu’au bout. Ca a parfois manqué." Et d’ajouter : "Notre problème, tout le monde le connait, c’est notre défense. Ils sont très expérimentés et en fin de parcours. Ils vont devoir s’économiser, ils ne savent plus courir comme des lapins pendant nonante minutes."